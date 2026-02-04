Häftlings-Angriffe in Garsten und Frosch-Wanderung

Brutale Gewalt in der Juastizanstalt Garsten: Ein junger Doppelmörder attackiert zwei berüchtigte Mithäftlinge. Und: Jedes Jahr kämpfen Frösche, Kröten und Molche am Stadtrand ums Überleben. Ihr Weg zu den Laichplätzen endet für viele tödlich auf der Straße. Wie jede einzelne gerettete Kröte zählt und warum freiwillige Helfer dabei eine Schlüsselrolle spielen, das sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.