Neue Kräfte für die Hilfe und die Pflege daheim

„Ausbildung macht große Freude“

Hanna Aleksieieva absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Heimhilfe. Die 32-Jährige war als Krankenschwester und Pharmavertreterin tätig. „Mir macht die Ausbildung große Freude und ich bin vor allem über die Unterstützung beim Deutschlernen glücklich. Das ist für Ukrainer wirklich wichtig, da viele von uns noch nicht lange in Österreich leben. Mein Ziel ist es, als Heimhilfe zu arbeiten und später mein Diplom in Österreich nostrifizieren zu lassen, um als Pflegefachassistentin zu arbeiten.“ Die meisten Beschäftigten aus der Ukraine sind laut AMS übrigens in der Gastronomie, im Handel und in der Industrie zu finden.