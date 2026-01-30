Bundesheer soll Schlafsäcke in die Ukraine bringen

Bis zu minus 25 Grad in Kiew! Viele Wohnungen sind nach russischen Angriffen unbewohnbar, Strom und Heizung fallen aus. Wie die Menschen diese eisige Krise überstehen und welche Hilfe aus Österreich kommen könnte, erklärt Cornelius Granig, Präsident der Ukraine-Hilfe Österreich, im Interview auf krone.tv.