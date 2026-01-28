Fleckl: Hilfsbereitschaft der Klinik? Fehlanzeige

Ein medizinischer Albtraum, der kaum vorstellbar ist: Eine junge Frau verliert durch eine fatale Fehldiagnose ihre Gebärmutter – obwohl sie nie krank war. Der Fall aus dem Linzer Kepler Universitätsklinikum erschüttert nicht nur die Betroffene, sondern wirft erneut massive Fragen zur Patientensicherheit und Kommunikation auf. „Sie wurde mehr oder weniger allein gelassen. Von Beginn weg musste sie immer urgieren, anrufen, aktiv werden, selber aktiv werden“, so Investigativjournalist Rainer Fleckl im krone.tv Interview.