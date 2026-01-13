Warum wir Vorsätze lieben und jedes Jahr scheitern

Neues Jahr, neue Vorsätze – mehr Sport, gesünder essen, weniger Stress, weniger rauchen. Doch die Realität zeigt: Spätestens im Februar sind viele Ziele schon wieder Geschichte. Warum scheitern Neujahrsvorsätze so oft – und wie kann man sich realistische Ziele setzen? Darüber sprechen im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder Hirnforscher Marcus Täuber, Gesundheitsexpertin Yasmina Kobza und Sportwissenschafter Patrick Dobrovits.