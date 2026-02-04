Rauer Wind der Zerstörung weht über Feld und Flur

Biomasse und Trafostation

Frauendienst und Rydlo befürchtet auch, dass das Bauernsterben befeuert würde. Ihr Argument „Die geplanten zukünftigen Ackerflächen können nur noch von Großbetrieben und -investoren etwa für Photovoltaik gekauft, gepachtet und bewirtschaftet werden.“ Ein Blick nach Zagging, wo schon großflächig Gründe zusammengelegt wurden, zeige was auf die noch unberührten Paradiese zukomme: „Die einzigen Landschaftselemente, die übrig geblieben sind, sind ein Biomassehaufen und eine Trafostation.“ Die Aktivisten rufen nun zum Widerstand gegen die Landschaftszerstörung auf: „Rettet den Kölbling und damit viele Tier – und Pflanzenarten!“