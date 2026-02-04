Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naturparadies bedroht

Rauer Wind der Zerstörung weht über Feld und Flur

Niederösterreich
04.02.2026 16:30
Aktivist Gerald Frauendienst will Flora und Fauna vor dem Untergang retten: „Das Schöne muss ...
Aktivist Gerald Frauendienst will Flora und Fauna vor dem Untergang retten: „Das Schöne muss bleiben.“(Bild: zVg)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Bagger bedrohen ein Paradies bei Herzogenburg im Bezirk St. Pölten! Denn dort sollen mehr als 400 Hektar wertvolle Biotope einer großflächigen „Flurbereinigung“ zum Opfer fallen. 

0 Kommentare

Es werden sinnlose Rückhaltebecken errichtet, wo erwiesenermaßen seit Jahrzehnten kein Hochwasser-Ereignis beobachtet wurde und wo erst unlängst ohnehin mit Millionen-Förderungen Speicher errichtet wurden. Die neue geradlinige Ackerstruktur lässt keinne Vielfalt zu. Kleinstrukturiertes Naherholungsgebiet wird unwiderruflich zerstört“, schlagen die Kommassierungsgegner Dr. Gerald Frauendienst und Richard Rydlo Alarm.

200 Grundbesitzer betroffen
Ihre Ökosorge gilt in der Tat einem besonderen Umweltjuwel – nämlich einem facettenreichen Gebiet im Bezirk St. Pölten zwischen Unterradlberg und der Ortschaft Ederding. In diesem Bereich liegen der Kölbling und der Hainerberg. Im Raum stehen im Rahmen des sogenannten Flurbereinigungsverfahrens, das 200 Grundbesitzer betrifft, unfreiwillige Grundstücksverkäufe sowie auch Abtretungen von Rainen und mehr.

Zitat Icon

Es ist zu befürchten, dass bald Bagger auffahren werden. Denn das Verfahren erlaubt eine sehr undemokratische Vorgangsweise.

Aktivist Gerald Frauendienst

Biomasse und Trafostation
Frauendienst und Rydlo befürchtet auch, dass das Bauernsterben befeuert würde. Ihr Argument „Die geplanten zukünftigen Ackerflächen können nur noch von Großbetrieben und -investoren etwa für Photovoltaik gekauft, gepachtet und bewirtschaftet werden.“ Ein Blick nach Zagging, wo schon großflächig Gründe zusammengelegt wurden, zeige was auf die noch unberührten Paradiese zukomme: „Die einzigen Landschaftselemente, die übrig geblieben sind, sind ein Biomassehaufen und eine Trafostation.“ Die Aktivisten rufen nun zum Widerstand gegen die Landschaftszerstörung auf: „Rettet den Kölbling und damit viele Tier – und Pflanzenarten!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
184.605 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
175.166 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
133.684 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf