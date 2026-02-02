Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unterperfuss und Völs

Riesige Deponien geplant: Zweifel an Notwendigkeit

Tirol
02.02.2026 19:00
In Siedlungsnähe bzw. unweit der Burgruine Vellenberg bei Völs ist eine Deponie geplant – ebenso ...
In Siedlungsnähe bzw. unweit der Burgruine Vellenberg bei Völs ist eine Deponie geplant – ebenso wie im nur wenige Kilometer entfernten Unterperfuss.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Am Dienstag findet nach acht Jahren Vorlaufzeit eine mündliche Verhandlung für die Bodenaushub-Deponie Vellenberg in Völs statt: Platz für 75.000 Lkw-Fuhren über viel befahrene Götzner Straße. Ein weiteres Projekt nahm in Unterperfuss eine erste Hürde. 

0 Kommentare

Platz für 370.000 Kubikmeter Bodenaushubmaterial soll die neue Deponie Vellenberg bieten, das entspricht in etwa jener Menge, die für 1200 Einfamilienhäuser anfällt. Befüllt werden soll sie über einen Zeitraum von 15 Jahren mit 75.000 Lkw-Fahrten über die enge und viel befahrene Götzner Straße. Weiters ist die Nähe zur Siedlung und der Burgruine Vellenberg nicht unproblematisch.

Gemeinden hätten Parteistellung 
„Es vergeht keine Woche ohne Proteste der jeweiligen Anrainer und der Bevölkerung, die sich auch vermehrt an die Landesumweltanwaltschaft wenden. Und das, obwohl auch die jeweiligen Standortgemeinden in den Verfahren Parteistellung haben“, berichtet dazu Walter Tschon, stellvertretender Umweltanwalt des Landes.

Zitat Icon

In den letzten acht Jahren ist diese Mega-Deponie niemandem abgegangen, dringend notwendig kann sie also nicht sein.

LA Markus Sint, Liste Fritz

Nur wenige Kilometer weiter
Dass es solche Deponien brauche, werde von ihm nicht in Zweifel gezogen. Jedoch müsse vorab eine Bedarfsprüfung durchgeführt werden. Im konkreten Fall Vellenberg sei es so, dass aktuell eine weitere Bodenaushub-Deponie in Unterperfuss mit einem Fassungsvermögen von über 400.000 Kubikmeter erstinstanzlich genehmigt wurde.

Lesen Sie auch:
Immer wieder rücken Deponien nahe an Siedlungsgebiet heran, wie zum Beispiel hier in Reith im ...
Krone Plus Logo
Nach Gesetzesnovelle
Deponie-Wildwuchs: Mehr Macht für Tirols Gemeinden
30.08.2024

Bestehende Deponien nicht voll
Fraglich sei deshalb, ob am vorgesehenen Standort ein tatsächlicher Bedarf für eine weitere Bodenaushub-Deponie dieser Größenordnung bestehe. „Zudem ist aus meiner Sicht festzuhalten, dass immer öfters bereits genehmigte Deponien innerhalb des von der Behörde festgelegten Zeitraums ihre Kubaturen nicht füllen können und folglich wir und die jeweils betroffene Bevölkerung laufend mit Fristerstreckungsanträgen konfrontiert werden. Eben ein weiterer Beleg, dass in gewissen Regionen genügend Deponiekapazitäten für viele Jahre gegeben sind“, betont Tschon.

Laut Fritz-LA Markus Sint, der in Götzens wohnt, müssten rund 35.000 Quadratmeter Wald der Deponie weichen. „Es braucht endlich eine Bedarfserhebung“, fordert Sint.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.626 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
105.970 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
97.683 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf