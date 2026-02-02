Riesige Deponien geplant: Zweifel an Notwendigkeit

Bestehende Deponien nicht voll

Fraglich sei deshalb, ob am vorgesehenen Standort ein tatsächlicher Bedarf für eine weitere Bodenaushub-Deponie dieser Größenordnung bestehe. „Zudem ist aus meiner Sicht festzuhalten, dass immer öfters bereits genehmigte Deponien innerhalb des von der Behörde festgelegten Zeitraums ihre Kubaturen nicht füllen können und folglich wir und die jeweils betroffene Bevölkerung laufend mit Fristerstreckungsanträgen konfrontiert werden. Eben ein weiterer Beleg, dass in gewissen Regionen genügend Deponiekapazitäten für viele Jahre gegeben sind“, betont Tschon.