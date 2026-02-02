Details nach Bluttat und Max Lercher im Talk

Ein totes Kind, eine Mutter in Haft – und viele offene Fragen. Nach der Bluttat an dem elfjährigen Samuel in Leoben kommen nun verstörende Details ans Licht. Und Wehrpflicht-Reform, Gesundheit, Sicherheit: Wo steht die SPÖ-Steiermark bei diesen Themen? Dazu im Talk ist SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher. Außerdem ist die Ballsaison in vollem Gange. krone.tv hat gleich zwei davon besucht. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.