Tödliche Fettabsaugung, skandalöse Masche und FIFA

Im Dezember 2022 starb die 21-jährige Jus-Studentin Caro A. in einer Wiener Privatklinik während einer Fettabsaugung an Sauerstoffmangel. Mehr als drei Jahre später muss der verantwortliche Narkosearzt vor Gericht. Und welche Fehler führten zu diesem tragischen Todesfall? Und: Immer wieder geraten heimische Unternehmen ins Visier skrupelloser Betrüger, die mit angeblich noblen Buch-Projekten gezielt das Geld von Unternehmern abzweigen. Außerdem: Zigtausende Euro fließen in die virtuellen Fußballstadien – und das alles für Spieler-Packs, bei denen niemand vorher weiß, wer drinsteckt. Klingt spannend, kann aber teuer werden. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.