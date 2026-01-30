„KRONE ZU MITTAG“

Tödliche Fettabsaugung, skandalöse Masche und FIFA

Krone zu Mittag
30.01.2026 15:12
0 Kommentare

Im Dezember 2022 starb die 21-jährige Jus-Studentin Caro A. in einer Wiener Privatklinik während einer Fettabsaugung an Sauerstoffmangel. Mehr als drei Jahre später muss der verantwortliche Narkosearzt vor Gericht. Und welche Fehler führten zu diesem tragischen Todesfall? Und: Immer wieder geraten heimische Unternehmen ins Visier skrupelloser Betrüger, die mit angeblich noblen Buch-Projekten gezielt das Geld von Unternehmern abzweigen. Außerdem: Zigtausende Euro fließen in die virtuellen Fußballstadien – und das alles für Spieler-Packs, bei denen niemand vorher weiß, wer drinsteckt. Klingt spannend, kann aber teuer werden. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

Weitere Videos
„Krone zu Mittag“
Neue Fächer, Melania-Doku und Ernährungs-Tipps
Krone zu Mittag
„KRONE ZU MITTAG“
Serien-Einbrüche in Wien und tödliche Schüsse
Krone zu Mittag
„Krone zu Mittag“
Pilnaceks letztes Telefonat, Asbest und Ozempic
Krone zu Mittag
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf