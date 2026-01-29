Neue Fächer, Melania-Doku und Ernährungs-Tipps

Mehr digitale Bildung, weniger klassische Inhalte: AHS-Oberstufen bekommen ab 2027 neue Fächer. UND: Amazon bringt Melania Trumps Film über sich selbst heraus. Es droht ein Vollflop, im Londoner Flagship Kino wurde nur ein Ticket verkauft. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.