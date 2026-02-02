Vorteilswelt
Eklat und viel Kritik

Buh-Rufe bei Präsentation der Zukunft Stockeraus

Niederösterreich
02.02.2026 14:00
Das Entwicklungskonzept der größten Stadt im Weinviertel steht seit Jahren unter Beschuss – ...
Das Entwicklungskonzept der größten Stadt im Weinviertel steht seit Jahren unter Beschuss – Transparenz und Bürgerbeteiligung wären marginal, heißt es.(Bild: Johan - stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Pfiffe, Buh-Rufe und verbale Konfrontationen knapp an der Gürtellinie! Bei einer Informationsveranstaltung über die Zukunft der größten Stadt des Weinviertels reichte es den Zuhörern. Erboste Leser berichten von der fehlenden Möglichkeit, bei dem „Frontalvortrag“ auch Fragen stellen zu können. Als dies geschah, kam es zum Eklat.

0 Kommentare

Schon im Juni 2025 waren der Bevölkerung die Inhalte eines von der Stadt in Auftrag gegebene örtliche Entwicklungskonzeptes (ÖEK) vorgestellt worden. „Schon damals waren die präsentierten Pläne zahnlos“, sagt Christian Jonak-Möchel von den NEOS in Stockerau. „Es war ein Sammelwerk aus Ist-Zuständen, Floskeln und unklaren Absichten“, erinnert er sich. Möglichkeiten, sich zu beteiligen, wären damals allein aufgrund des Zeitraumes sehr schwierig und die präsentierten Folien nicht mehr einsehbar gewesen, ergänzt auch ein Stockerauer Bürger, der heftige Kritik an der Vorgangsweise beim Entwicklungskonzept übt: „Die Überarbeitung der alten Version durch ein Raumplanungsbüro wurde vom Gemeinderat im Februar 2023 abgesegnet, mehr als zwei Jahre lang lief das Projekt quasi abgeschottet im Hintergrund. Die Bürger bekamen weder Informationen, noch die Möglichkeit, mitzugestalten.“

Hauptkritik vieler Besucher des „Informationsvortrages“ war die fehlende Möglichkeit, etwa ...
Hauptkritik vieler Besucher des „Informationsvortrages“ war die fehlende Möglichkeit, etwa nähere Fragen zu den Themen zu stellen.(Bild: zVg)

Teilnehmer machten ihrem Unmut schließlich lautstark Luft 
Zunehmend aufkeimende Kritik über die „Nichtinformationspolitik“ hätte dann zu einer Neuauflage der Info-Veranstaltung in der Vorwoche geführt, mutmaßt der Stockerauer – und diese hätte wieder reinen Präsentationscharakter gehabt. „Zum Eklat kam es, als ich eine Frage gestellt habe“, schildert auch Christian Jonak-Möchel. „Der vortragende Raumplaner stellte sinngemäß in den Raum, dass ,wer der Präsentation intellektuell nicht zu folgen vermag‘, den Saal ja verlassen könne.“

Informationsevent ohne Möglichkeit zum Feedback der Bürger
Dies dürfte die ohnehin angespannte Stimmung – das Info-Event wurde sehr kurzfristig angekündigt – zur Explosion gebracht haben: Laute Zwischenrufe und Pfiffe hallten durch das Z2000-Zentrum. Einige Besucher verließen den Saal, als mit dem Abbruch gedroht wurde und Klärungsfragen als Störung der Veranstaltung bezeichnet wurden, wird berichtet. Bürgermeisterin Andrea Völkl war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

