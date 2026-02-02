Buh-Rufe bei Präsentation der Zukunft Stockeraus

Schon im Juni 2025 waren der Bevölkerung die Inhalte eines von der Stadt in Auftrag gegebene örtliche Entwicklungskonzeptes (ÖEK) vorgestellt worden. „Schon damals waren die präsentierten Pläne zahnlos“, sagt Christian Jonak-Möchel von den NEOS in Stockerau. „Es war ein Sammelwerk aus Ist-Zuständen, Floskeln und unklaren Absichten“, erinnert er sich. Möglichkeiten, sich zu beteiligen, wären damals allein aufgrund des Zeitraumes sehr schwierig und die präsentierten Folien nicht mehr einsehbar gewesen, ergänzt auch ein Stockerauer Bürger, der heftige Kritik an der Vorgangsweise beim Entwicklungskonzept übt: „Die Überarbeitung der alten Version durch ein Raumplanungsbüro wurde vom Gemeinderat im Februar 2023 abgesegnet, mehr als zwei Jahre lang lief das Projekt quasi abgeschottet im Hintergrund. Die Bürger bekamen weder Informationen, noch die Möglichkeit, mitzugestalten.“