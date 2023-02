Wie sich Stockerau ohne Fasching zum Narren macht

Zuerst zu einem Faschingfest geschrumpft und verschoben, dann ganz abgesagt: Während rund um die größte Stadt im Weinviertel der Karneval zelebriert wird, geht es in Stockerau selbst auf dem Veranstaltungssektor derzeit weniger lustig zu. In Langenzersdorf etwa findet am Samstag der Faschingsumzug statt – nur eines der Argumente, die SPÖ-Vizebürgermeister Heinz Scheele auflistet: „Die Begründung der Bürgermeisterin-Partei, dass ein solcher Event nicht mehr zeitgemäß sei, kann man daher wohl kaum gelten lassen“, kritisiert der Stadtrat für Kultur und Veranstaltungen. Er lädt unter dem Motto „Mission Tra Tra 2024“ Vereine und Freiwillige ein, sich für kommendes Jahr zusammenzutun.