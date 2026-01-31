Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Am Arm gepackt: Gast verletzte Frau mit Skiern

Tirol
31.01.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Wilde Szenen dürften sich am Freitagnachmittag im Tiroler Skigebiet Axamer Lizum abgespielt haben. In einem Restaurant wollte ein Gast eine Frau (19) zum Mitgehen bewegen und hielt sie am Arm fest. Die Deutsche riss sich los und prallte daraufhin mit ihrer Stirn gegen die Skier des Mannes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

0 Kommentare

Zum Zwischenfall kam es gegen 14.40 Uhr im Vorraum des Restaurants der Bergstation der Axamer Lizum. Dort packte ein bislang unbekannter Mann eine 19-jährige Deutsche hinten am Arm, um sie zum Mitgehen zu bewegen.

Als sich die junge Frau losreißen wollte, legte der Unbekannte beide Arme um sie. Dabei prallten seine Skier, die der Mann in der rechten Hand hielt, gegen ihre Stirn und verletzte die Frau.

Frau riss sich los, Polizei mit Personenbeschreibung
Die 19-Jährige konnte sich daraufhin befreien und ins Freie laufen. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalles, sich zu melden und veröffentlichte eine Personenbeschreibung:

Beim Unbekannten soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln. Er war etwa 185 Zentimeter groß und korpulent. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte eine dunkelgraue Jacke, einen grau-dunkelblauen Skihelm ohne Brille, ein Halstuch über dem Kinn und schwarze Handschuhe an. Laut Angaben der Polizei sprach er Deutsch mit einem unbekannten Dialekt.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Axams unter Tel.: 059133 7111.

