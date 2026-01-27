Pilnaceks letztes Telefonat, Asbest und Ozempic

Positive Asbest-Proben an mehreren Orten im Burgenland sorgen derzeit für große Verunsicherung. Über die tatsächliche Gefahr, notwendige Schritte und die Verantwortung der Behörden sprechen wir jetzt mit Stefan Stadler von Greenpeace. Außerdem: Neue Brisanz im Fall Pilnacek. Kurz vor seinem Tod telefonierte der Sektionschef noch mit Altkanzler Sebastian Kurz. Auswertungen einer Smartwatch werfen nun neue Fragen auf. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.