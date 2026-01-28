Serien-Einbrüche in Wien und tödliche Schüsse

Alarmstufe Rot in Wien: Rund um das Mühlwasser und die Kirschenallee häufen sich seit Mitte November die Einbrüche. Dutzende Fälle wurden bereits angezeigt. Die Polizei hat darauf reagiert und ihre Präsenz deutlich verstärkt. Und: Nach den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf den Krankenpfleger Alex Jeffrey Pretti in Minneapolis haben die Behörden jetzt den ersten offiziellen Bericht vorgelegt. Er bringt die US-Regierung in Bedrängnis. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.