Asbest-Skandal ++ Song-Contest-Moderatoren fix

Die Wellen nach dem Asbest-Skandal schlagen hoch. Weitere Greenpeace-Funde gibt es auf einem McDonald’s-Spielplatz und bei einem Asfinag-Rastplatz im Burgenland. Außerdem: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest in Wien. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.