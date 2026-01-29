KRONE.TV-NEWS-SHOW

Asbest-Skandal ++ Song-Contest-Moderatoren fix

News Show
29.01.2026 18:06
0 Kommentare

Die Wellen nach dem Asbest-Skandal schlagen hoch. Weitere Greenpeace-Funde gibt es auf einem McDonald’s-Spielplatz und bei einem Asfinag-Rastplatz im Burgenland. Außerdem: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest in Wien. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder. 

Folgen Sie uns auf