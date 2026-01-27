Pilnaceks letzter Anruf ++ Gewaltiger Erdrutsch

Im Fall des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek gibt es neue, brisante Erkenntnisse: Aus der Auswertung seiner Smartwatch geht hervor, mit wem er kurz vor seinem Tod noch telefonischen Kontakt hatte. Und: Auf Sizilien mussten mehr als 1000 Menschen evakuiert werden, weil ein vier Kilometer langer Abschnitt einer Klippe abgebrochen war. Das und mehr sehen Sie bei den Krone News am 27. Jänner, mit Stefana Madjarov.