Drei Brüder tot ++ Lugner-Droher eingewiesen

Drei Brüder die bei einem zugefrorenen Teich spielten, brachen durch das dünne Eis und kamen im eiskalten Wasser ums Leben. Außerdem: Wegen Morddrohungen gegen Simone Lugner war ein 30-Jähriger noch freigesprochen worden. Doch nach einer Serie von Attacken wurde der psychisch kranke Türke eingewiesen. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.