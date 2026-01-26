Tragödie in Leopoldsdorf ++ Brickerl ist zurück

Die Gemeinde Leopoldsdorf bei Wien steht unter Schock: Nach dem Tod eines 24-Jährigen wird nun fieberhaft nach dem Unfalllenker gesucht. Und: Ein Stück Nostalgie ist zurück: Das Kult-Schokoeis „Brickerl“ kehrt nach dem Fan-Aufschrei wieder in die Regale zurück. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 26. Jänner mit Stefana Madjarov.