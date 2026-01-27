Graz: Trotz Nächtigungsrekord sinkt die Auslastung

Wie kann das sein? Nun, in den vergangenen beiden Jahren wurden die Kapazitäten in der steirischen Landeshauptstadt stark ausgeweitet. Zwischen Dezember 2023 und Dezember 2025 stieg die Bettenanzahl – vor allem im Vier-Sterne-Segment und bei Ferienwohnungen – um fast 20 Prozent (plus 1750 Betten). Die Nächtigungen legten im selben Zeitraum um 13 Prozent zu. Ein beachtlicher Wert, aber eben nicht genug, um das Auslastungsniveau zu halten. Die Folge ist ein Preiskampf, der den Betrieben zu schaffen macht.