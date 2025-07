Leere Hotelbetten lösen einen Preiskampf aus

Aber erstmals sieht sich Graz damit in einer Lage, in der es noch nie war. Es sind, wie der zuständige Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) vorrechnet, insgesamt 1146 Betten in vier Hotels zu den bestehenden 7115 bei 67 Anbietern dazugekommen; und bei weitem nicht alle sind voll. „Da stimmt im Moment die Verhältnismäßigkeit nicht“, analysiert Graz-Tourismusboss Dieter Hardt-Stremayr. „Die Zahl der Nächtigungen stieg nämlich nicht im gleichen Verhältnis an wie die Zahl der Betten.“