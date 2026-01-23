Opfer: Ring im Hals ++ Asyl – Mehr Abschiebungen

Der Mörder einer 87-Jährigen in einer Luxus-Seniorenresidenz in Döbling hinterließ eine Grusel-Botschaft an der Leiche. Die Pensionistin wurde in ihrem Zimmer erstickt, ein Ring wurde ihr noch in den Hals gestopft. Außerdem: Im Jahr 2025 sind in Österreich über 16.000 Asyl-Anträge gestellt worden. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.