Mord im Seniorenheim ++ Schnitzel um 395 Euro

In einem Pensionistenheim in Wien ist eine 87-Jährige tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus. Außerdem: In einem Wiener Nobellokal wird ein Schnitzel mit Blattgold um stolze 395 Euro serviert. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.