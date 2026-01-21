Integration: hohe Strafen ++ Eklat im Nationalrat

Zuwanderer, die Werte- oder Sprachkurse abbrechen oder die sogenannte Werte-Charta in Österreich ablehnen, könnten in Zukunft kräftig zur Kassa gebeten werden. UND: Im Nationalrat gehts verbal immer rund. ÖVP-Politiker August Wöginger hat in seiner Rede vorallem FPÖ Wähler beleidigt. Die Krone News werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.