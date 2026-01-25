Steirische Bauern: ÖVP klar vorne, FPÖ legt zu

Als großer Favorit war der schwarze Bauernbund ins Rennen gegangen, der vor fünf Jahren noch auf 70 Prozent und 29 (von insgesamt 39) Mandate gekommen war. Diesmal ging‘s leicht nach unten, mit 28 Mandaten (minus 1) und 67,27 Prozent sind die Schwarzen in der Kammer aber weiterhin tonangebend. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger ist zufrieden: „Zwei Drittel der Stimmen sind ein klarer Auftrag an den Bauernbund für die Zukunft.“