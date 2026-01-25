Gnaser Großfamilie vor den Trümmern ihres Lebens

Vier Generationen lebten gemeinsam in einem Haus in der Steiermark, in dem am 13. Jänner ein Feuer ausbrach. Die Zerstörung ist enorm, der Zusammenhalt ist groß. Die „Krone“ möchte der Familie helfen.
„Bei uns ist alles hin“, sagt der sechsjährige Leon – aber das sieht man eh. Und was man nicht sieht, riecht man. An Möbeln und Kleidungsstücken, die gerettet werden konnten, haftet ein Gestank, den man wohl nie mehr herausbekommt. Das Obergeschoß ist nur noch eine Ruine. Im unteren hat das Löschwasser deutliche Spuren hinterlassen.
Selbst getischlertes Wohnzimmer zerstört
Überall Schutt, oft einen Meter hoch. Tochter Christina ist mit ihren kleinen Kindern erst wieder ins Elternhaus gezogen, die vielen Schachteln mit ihrem Hausrat sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, Dokumente vernichtet oder angekokelt. „Am meisten leid tut’s mir um unser Wohnzimmer, das ich selbst aus Kirschholz getischlert habe“, sagt Ernst Hirschmann traurig. „So was lässt sich nicht ersetzen.“
Und die Ereignisse vom 13. Jänner lassen sich auch nicht verdrängen. „Ich hab im Haus auf einmal Rauch gerochen“, schildert das Familienoberhaupt. „Ich habe sofort gewusst, da ist jetzt was Gröberes los, bin um den Feuerlöscher gerannt. Gleichzeitig haben wir meiner Mutter, die 93 und nicht mehr so gut beieinander ist, den Mantel übergeworfen und sie ins Freie gebracht.“
Familie konnte alle Tiere retten
Ernst Hirschmann löschte, bis die Feuerwehr schnell zur Stelle war, brachte dann die Schweine ins Heulager, die vier Stiere in Sicherheit. „Zum Glück ist keinem was passiert, auch den Ziegen, Hühnern und Hasen nicht.“
Doch für die Vier-Generationenfamilie, die Oma, Ernst und Elfi Hirschmann, deren drei Kinder und zwei Enkelkinder gab es natürlich kein Zurück ins Haus. „Aber wir haben sofort über die Gemeinde eine Unterkunft bekommen, in die wir sogar den Hund mitnehmen konnten, was uns sehr wichtig war“, ist Hirschmann voll des Lobes für den Bürgermeister.
Große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung
„Wir haben umgehend über unsere Gemeindeapp einen Hilfe-Aufruf gestartet und rasch sogar mehrere Angebote sowie Kleiderspenden und mehr bekommen“, ist Gerhard Meixner stolz auf „seine“ solidarischen Leute. Unseren Spendenaufruf – siehe Kasten unterhalb – unterstützt er aus Überzeugung. „Denn hier ist Hilfe nötig.“
Der Verein „Krone Leser helfen Stmk.“ verfügt über ein Spendengütesiegel und hält sich damit an strenge Kriterien.
Ihre Spende ist auch steuerlich absetzbar. Achtung: Dafür ist die Angabe Ihrer Geburtsdaten notwendig. Wir sind glücklich über jeden Betrag, freuen uns auch über Firmen, die uns größere zukommen lassen.
Unser Konto: „Verein Krone Leser helfen-Stmk.“, AT152081500044569523
Die Gelder kommen ohne jegliche Abzüge bei jenen an, für die sie laut Kennwort bestimmt sind. Hier: Feuer.
Die Versicherung zahlt zwar – „aber sicher nicht dieses Ausmaß“, so Hirschmann, der auf Unterstützung hofft. Denn der Senior ist kämpferisch: „Wir bauen unser altes Haus wieder für die ganze Familie auf!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.