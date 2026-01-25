Vorteilswelt
Gnaser Großfamilie vor den Trümmern ihres Lebens

Steiermark
25.01.2026 09:00
Das Anwesen der Familie Hirschmann in Obergnas gleicht nach dem Feuer-Drama einer Ruine.
Das Anwesen der Familie Hirschmann in Obergnas gleicht nach dem Feuer-Drama einer Ruine.(Bild: Christa Blümel)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Claudia Fulterer
Von Christa Blümel und Claudia Fulterer

Vier Generationen lebten gemeinsam in einem Haus in der Steiermark, in dem am 13. Jänner ein Feuer ausbrach. Die Zerstörung ist enorm, der Zusammenhalt ist groß. Die „Krone“ möchte der Familie helfen.

„Bei uns ist alles hin“, sagt der sechsjährige Leon – aber das sieht man eh. Und was man nicht sieht, riecht man. An Möbeln und Kleidungsstücken, die gerettet werden konnten, haftet ein Gestank, den man wohl nie mehr herausbekommt. Das Obergeschoß ist nur noch eine Ruine. Im unteren hat das Löschwasser deutliche Spuren hinterlassen.

Leon und Matteo in dem, was einst ihr Kinderzimmer war ...
Leon und Matteo in dem, was einst ihr Kinderzimmer war ...(Bild: Christa Blümel)

Selbst getischlertes Wohnzimmer zerstört
Überall Schutt, oft einen Meter hoch. Tochter Christina ist mit ihren kleinen Kindern erst wieder ins Elternhaus gezogen, die vielen Schachteln mit ihrem Hausrat sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, Dokumente vernichtet oder angekokelt. „Am meisten leid tut’s mir um unser Wohnzimmer, das ich selbst aus Kirschholz getischlert habe“, sagt Ernst Hirschmann traurig. „So was lässt sich nicht ersetzen.“

Lesen Sie auch:
Die Löscharbeiten dauern nach wie vor an.
104 Kräfte im Einsatz
Feuerwehren bei Großbrand in Obergnas gefordert
13.01.2026

Und die Ereignisse vom 13. Jänner lassen sich auch nicht verdrängen. „Ich hab im Haus auf einmal Rauch gerochen“, schildert das Familienoberhaupt. „Ich habe sofort gewusst, da ist jetzt was Gröberes los, bin um den Feuerlöscher gerannt. Gleichzeitig haben wir meiner Mutter, die 93 und nicht mehr so gut beieinander ist, den Mantel übergeworfen und sie ins Freie gebracht.“

Ernst Hirschmann blickt trotz der enormen Zerstörung nach vorn und will das Haus wieder ...
Ernst Hirschmann blickt trotz der enormen Zerstörung nach vorn und will das Haus wieder aufbauen.(Bild: Christa Blümel)

Familie konnte alle Tiere retten
Ernst Hirschmann löschte, bis die Feuerwehr schnell zur Stelle war, brachte dann die Schweine ins Heulager, die vier Stiere in Sicherheit. „Zum Glück ist keinem was passiert, auch den Ziegen, Hühnern und Hasen nicht.“

Doch für die Vier-Generationenfamilie, die Oma, Ernst und Elfi Hirschmann, deren drei Kinder und zwei Enkelkinder gab es natürlich kein Zurück ins Haus. „Aber wir haben sofort über die Gemeinde eine Unterkunft bekommen, in die wir sogar den Hund mitnehmen konnten, was uns sehr wichtig war“, ist Hirschmann voll des Lobes für den Bürgermeister.

Der Gnaser Bürgermeister Gerhard Meixner (li.) unterstützt die Familie nach dem Drama.
Der Gnaser Bürgermeister Gerhard Meixner (li.) unterstützt die Familie nach dem Drama.(Bild: Christa Blümel)

Große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung
„Wir haben umgehend über unsere Gemeindeapp einen Hilfe-Aufruf gestartet und rasch sogar mehrere Angebote sowie Kleiderspenden und mehr bekommen“, ist Gerhard Meixner stolz auf „seine“ solidarischen Leute. Unseren Spendenaufruf – siehe Kasten unterhalb – unterstützt er aus Überzeugung. „Denn hier ist Hilfe nötig.“

So können Sie helfen

Der Verein „Krone Leser helfen Stmk.“ verfügt über ein Spendengütesiegel und hält sich damit an strenge Kriterien.

Ihre Spende ist auch steuerlich absetzbar. Achtung: Dafür ist die Angabe Ihrer Geburtsdaten notwendig. Wir sind glücklich über jeden Betrag, freuen uns auch über Firmen, die uns größere zukommen lassen.

Unser Konto: „Verein Krone Leser helfen-Stmk.“, AT152081500044569523 

Die Gelder kommen ohne jegliche Abzüge bei jenen an, für die sie laut Kennwort bestimmt sind. Hier: Feuer.

Die Versicherung zahlt zwar – „aber sicher nicht dieses Ausmaß“, so Hirschmann, der auf Unterstützung hofft. Denn der Senior ist kämpferisch: „Wir bauen unser altes Haus wieder für die ganze Familie auf!“

Steiermark

