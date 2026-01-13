Feuerwehren bei Großbrand in Obergnas gefordert

Tiere gerettet

Alle Personen, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus waren, konnten das Gebäude noch selbstständig verlassen. Vier Personen wurden anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. „Unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute aber zwei Schweine, vier Rinder, mehrere Hasen und einen Hund retten“, führt Karner weiter aus.