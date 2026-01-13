Feuerwehren bei Großbrand in Obergnas gefordert

15 Feuerwehren sind in der Südoststeiermark seit Stunden im Einsatz. Ein Wohnhaus und ein Wirtschaftsgebäude stehen in Brand. Vier Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Tiere konnten von den Florianis gerettet werden.
Am Dienstagvormittag dürfte in einem Wohnhaus in Obergnas (Bezirk Südoststeiermark) ein Zimmerbrand ausgebrochen sein. „Die Flammen haben schnell auf das gesamte Gebäude, den Dachstuhl und schließlich auch ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude übergegriffen“, sagt Christian Karner, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes Feldbach.
Tiere gerettet
Alle Personen, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus waren, konnten das Gebäude noch selbstständig verlassen. Vier Personen wurden anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. „Unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute aber zwei Schweine, vier Rinder, mehrere Hasen und einen Hund retten“, führt Karner weiter aus.
Insgesamt stehen derzeit 104 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren im Einsatz. Der Brand konnte inzwischen unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten werden laut Karner aber noch längere Zeit andauern.
