Krankenstände: Noch ist durchbeißen angesagt

Corona: „Früher hätten wir das als richtige Welle empfunden“

Das macht sich bereits in den Ordinationen der praktischen Ärzte bemerkbar, deren Sprecher ein etwas geringeres Patientenaufkommen als zur Höchstzeit rund um die Feiertage meldet. Im stationären Bereich ist das noch nicht der Fall: Ein spürbarer Rückgang bei Grippe- und auch Covid-Patienten sei noch nicht festzustellen, sagt Winter. Abwasseranalysen zeigten, „dass wir bei Corona derzeit etwas haben, das wir früher als richtige Welle empfunden hätten“. Durch die gute Immunität in der Bevölkerung hielten sich die Symptome aber oftmals in Grenzen.