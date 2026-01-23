Eckig statt rund
Neue Laufbahn sorgt für ordentlich Kopfschütteln
In Songkhla, einer Provinz im Süden Thailands, sorgt ein neues Sportzentrum für Stirnrunzeln: Die Laufbahn rund um das Fußballfeld ist nicht geschwungen, sondern besteht aus 90-Grad-Ecken. Die ungewöhnliche Konstruktion auf dem 30-Millionen-Baht-Projekt (etwa 750.000 €) hat in sozialen Medien heftige Kritik ausgelöst.
Die zuständigen Behörden in Padang Besar, einem Ort im Bezirk Sadao, erklärten, die Laufbahn sei „nicht für sportliche Wettkämpfe, sondern lediglich als Gehweg gedacht“. Beschwerden häuften sich, nachdem Bilder des fertigen Sportzentrums auf der Facebook-Seite der Gemeinde veröffentlicht wurden.
Platz soll internationale Standards erfüllen
Der Politiker, Dech-it Khaothong von der Demokratischen Partei, verteidigte das Projekt: Nach Freigabe des Budgets habe man zunächst einen Fußballplatz gebaut. Aufgrund des begrenzten Platzangebots sei es nicht möglich gewesen, eine standardmäßige Laufbahn zu errichten.
Er fügte hinzu, dass das Projekt noch nicht offiziell übergeben wurde und Änderungen noch möglich seien. Der Fußballplatz selbst erfülle alle internationalen Standards.
Trotz dieser Erklärung bleiben viele Bürger skeptisch: Kritiker sehen in der Konstruktion eine Planungs-Panne und warnen, dass etwaige Nachbesserungen zusätzliche Kosten verursachen würden.
