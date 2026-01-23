Neue Laufbahn sorgt für ordentlich Kopfschütteln

In Songkhla, einer Provinz im Süden Thailands, sorgt ein neues Sportzentrum für Stirnrunzeln: Die Laufbahn rund um das Fußballfeld ist nicht geschwungen, sondern besteht aus 90-Grad-Ecken. Die ungewöhnliche Konstruktion auf dem 30-Millionen-Baht-Projekt (etwa 750.000 €) hat in sozialen Medien heftige Kritik ausgelöst.