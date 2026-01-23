Frontaler an Grenzstraße forderte sechs Verletzte

„Verletzte vor Unterkühlung schützen“

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, hatten sich die Insassen bereits aus den Fahrzeugen befreit: „Die Verletzten waren alle aus den Fahrzeugen draußen, und Gott sei Dank wurde keiner eingeklemmt. Sie saßen am Straßenrand. Die Herausforderung bei minus zehn Grad war vor allem, sie vor Unterkühlung zu schützen“, schildert Einsatzleiter Friedrich Legat.

Einsatzkräfte vom Roten Kreuz Leibnitz sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung der Verletzten. Sie wurden im Anschluss ins LKH Südweststeiermark nach Wagna sowie ins LKH Graz eingeliefert. Wie sich herausstellte, dürfte eine Person schwere Verletzungen erlitten haben. Die restlichen Pkw-Insassen wurden lediglich leicht verletzt. Ein Alkotest mit beiden Unfalllenkern verlief negativ.