Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kälte forderte Retter

Frontaler an Grenzstraße forderte sechs Verletzte

Steiermark
23.01.2026 07:55
Die Feuerwehren von Maltschach und Arnfels waren im Einsatz.
Die Feuerwehren von Maltschach und Arnfels waren im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Arnfels, Krone KREATIV)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Frontalzusammenstoß auf der B 69 (Südsteirische Grenzstraße) bei Maltschach am Donnerstagnachmittag forderte sechs Verletzte. Grund für den Unfall dürfte wohl ein missglücktes Überholmanöver gewesen sein.

0 Kommentare

Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr kam es auf der B69 (Südsteirische Grenzstraße) bei Maltschach zur Kollision der beiden Pkw. Zeugenangaben zufolge beabsichtigte ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus Graz einen anderen Pkw sowie einen Linienbus zu überholen.

Beide Pkw total beschädigt
Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 29-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz übersehen haben. Es kam zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei beide Pkw total beschädigt wurden. Sowohl die insgesamt vier Personen im Fahrzeug des 19-Jährigen, als auch das Ehepaar im zweitbeteiligten Pkw sind bei dem Zusammenstoß verletzt worden.

Lesen Sie auch:
Der Schwurgerichtssaal in Graz
Prozess in Graz
Koch warf Messer nach schimpfender Ehefrau
22.01.2026

„Verletzte vor Unterkühlung schützen“
Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, hatten sich die Insassen bereits aus den Fahrzeugen befreit: „Die Verletzten waren alle aus den Fahrzeugen draußen, und Gott sei Dank wurde keiner eingeklemmt. Sie saßen am Straßenrand. Die Herausforderung bei minus zehn Grad war vor allem, sie vor Unterkühlung zu schützen“, schildert Einsatzleiter Friedrich Legat.

Einsatzkräfte vom Roten Kreuz Leibnitz sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung der Verletzten. Sie wurden im Anschluss ins LKH Südweststeiermark nach Wagna sowie ins LKH Graz eingeliefert. Wie sich herausstellte, dürfte eine Person schwere Verletzungen erlitten haben. Die restlichen Pkw-Insassen wurden lediglich leicht verletzt. Ein Alkotest mit beiden Unfalllenkern verlief negativ. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GrazLeibnitz
UnfallÜberholmanöver
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf