Skifahrer (18) krachte neben Piste gegen Felsen

Fataler Skiunfall am Donnerstag im Tiroler Zillertal! Ein Skifahrer (18) aus Deutschland raste über den Pistenrand hinaus und krachte gegen einen mit Schnee bedeckten Felsen und wurde dabei erheblich verletzt.
Kurz nach Mittag fuhr der 18-Jährige gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher im Skigebiet Zillertal Arena mit seinen Skiern auf einer rot markierten Piste ins Tal. „Dabei kam er mit hoher Geschwindigkeit über den rechten Pistenrand hinaus und stürzte in das freie Gelände zwischen zwei Pisten ab“, heißt es seitens der Polizei.
Verletzter wurde in die Klinik geflogen
Der junge Deutsche prallte in weiterer Folge – knapp 25 Meter entfernt vom Pistenrand – gegen einen mit Schnee bedeckten Felsen, wo er verletzt liegen blieb. Nachkommende Wintersportler sowie die weiteren Gruppenmitglieder setzten unverzüglich den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. „Der Verunfallte wurde vom Notarzthubschrauber Heli 4 vor Ort erstversorgt und zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck geflogen“, so die Ermittler.
