Skifahrer (18) krachte neben Piste gegen Felsen

Verletzter wurde in die Klinik geflogen

Der junge Deutsche prallte in weiterer Folge – knapp 25 Meter entfernt vom Pistenrand – gegen einen mit Schnee bedeckten Felsen, wo er verletzt liegen blieb. Nachkommende Wintersportler sowie die weiteren Gruppenmitglieder setzten unverzüglich den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. „Der Verunfallte wurde vom Notarzthubschrauber Heli 4 vor Ort erstversorgt und zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck geflogen“, so die Ermittler.