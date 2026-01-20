Unbekannter flüchtete nach Kollision auf der Piste

Folgenschwerer Skiunfall am Dienstagvormittag am Stubaier Gletscher in Tirol! Beim Schlepplift „Daunferner 1“ kam es zur Kollision zwischen einer Deutschen (61) und einem unbekannten Skifahrer. Die Frau wurde verletzt, der Mann fuhr weiter. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Gegen 11.30 Uhr kam es beim Einstieg zum Schlepplift „Daunferner 1“ zum Zusammenstoß der beiden Wintersportler. „Der unbekannte Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen“, erklärt die Polizei.
Verletzte Frau ging selbst zum Arzt
Die 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine erhebliche Verletzung. „Sie begab sich nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung selbstständig in ärztliche Behandlung“, heißt es seitens der Ermittler.
Der unbekannte Skifahrer bzw. etwaige Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol (Tel. 059133/7110) zu melden.
