Unbekannter flüchtete nach Kollision auf der Piste

Verletzte Frau ging selbst zum Arzt

Die 61-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß eine erhebliche Verletzung. „Sie begab sich nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung selbstständig in ärztliche Behandlung“, heißt es seitens der Ermittler.

Der unbekannte Skifahrer bzw. etwaige Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol (Tel. 059133/7110) zu melden.