Vor Aus gerettet: Kleiner Lift, große Bedeutung

Die beliebten Schneeberglifte Thiersee im Bezirk Kufstein standen vor dem Aus. Drei Männer aus dem Ort ergriffen Initiative und ermöglichten mit viel Kreativität ihr Weiterbestehen. Nun kann man sie als ein leuchtendes Signal für Familie und regionale Identität sehen.
Schon am Parkplatz hört man das Lachen der Kinder, das Knirschen der Skier im Schnee, das gleichmäßige Surren des Liftes. Für viele ist es ein vertrautes Geräusch – für manche der Klang ihrer eigenen Kindheit. An Wintertagen in Thiersee-Mitterland stehen sie wieder am Hang: Kinder mit zu großen Helmen, Eltern mit Thermoskannen, Großeltern am Zaun.
Was hier passiert, ist unspektakulär. Und gerade deshalb von Bedeutung. Die Schneeberglifte Thiersee sind kein großes Skigebiet. Keine Gondeln, keine Hochglanzwerbung, keine Massen. Dafür ein Ort, an dem Generationen aus Thiersee, Kufstein und Langkampfen Skifahren gelernt haben – und beinahe wäre genau dieser Ort verschwunden.
Als das Aus bereits beschlossen schien
Im Frühjahr 2024 stand das kleine Skigebiet faktisch vor dem Ende. Der Tourismusverband Kufsteinerland zog sich aus der Finanzierung zurück, die Rechnung schien eindeutig: zu geringe Höhenlage, steigende Kosten, unsichere Winter. Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht plausibel wirkte, traf die Region ins Mark.
Denn hier ging es nicht um Nächtigungszahlen oder internationale Gäste, sondern um eine Grundfrage: Haben Kinder vor Ort künftig noch einen leistbaren Zugang zum Wintersport? „Wenn das weg ist, kommt es nicht mehr zurück“, sagte damals ein Vater aus Kufstein – ein Satz, der die Stimmung vieler traf. Der Schneeberg war für sie kein Produkt, sondern Teil des Alltags.
Drei Männer, die nicht loslassen wollten
In dieser Phase traten drei Männer in den Vordergrund, die keine Investoren sind und keine großen Visionen verkauften: Markus Panzl, Martin Mairhofer und Sebastian Kröll. Sie sind Thierseer – und sie wollten nicht akzeptieren, dass mit einem Lift auch all das verschwindet, was sich nicht in Zahlen fassen lässt: erste Schwünge im Schnee, Schulskikurse, das winterliche Nachmittagsritual ganzer Familien. Bereits zwischen 2016 und 2018 hatten sie das Skigebiet schon einmal vor dem Aus bewahrt. 2024 wurde klar: Ein großes Ausbauprojekt ist nicht finanzierbar.
Drei Gemeinden, ein gemeinsamer Auftrag
Die Antwort darauf war radikal und pragmatisch zugleich – kleiner denken statt aufgeben. Strecken wurden reduziert, Pläne gestrichen, Kosten halbiert. Übrig blieb das Wesentliche: ein funktionierendes Kleinskigebiet für die Region. Entscheidend war schließlich ein politischer Schulterschluss, der in dieser Form selten ist.
Die Gemeinde Thiersee, die Stadt Kufstein und die Gemeinde Langkampfen beschlossen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Nicht aus Prestigegründen, sondern aus Überzeugung. Thiersee trug einen wesentlichen Teil der Investitionen, Kufstein beteiligte sich am laufenden Betrieb damit, dass es das Skigebiet in die Kufsteincard einband, Langkampfen sicherte eine finanzielle Unterstützung zu.
Kein Luxus, sondern regionale Daseinsvorsorge
Ergänzt wurde das Modell durch Förderungen des Landes Tirol und der LEADER-Region. Das Ergebnis: keine Expansion, sondern eine bewusste Konsolidierung – mit moderner Beschneiung, einem Kinderland und einer Infrastruktur, die auf das Notwendige reduziert ist. Warum investieren Gemeinden Geld in einen kleinen Skilift? Die Antwort liegt jeden Nachmittag am Hang. Kinder, die sich erstmals hinunter trauen. Eltern, die keine 70 oder 80 Euro für eine Tageskarte zahlen müssen. Schulklassen, die Wintersport erleben können, ohne stundenlange Anfahrten.
Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist ein Skitag im großen Skigebiet für viele Familien keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Schneeberglifte sind das Gegenmodell: nah, überschaubar, leistbar. „Das ist primär kein Tourismusprojekt“, bringt es ein Gemeinderat auf den Punkt. „Das ist ein Projekt für die Menschen in unserer unmittelbaren Region.“ Die Bedeutung der Schneeberglifte reicht weit über Sport hinaus. Sie sind ein sozialer Raum. Hier treffen sich Familien, Vereine und auch Schulklassen.
Ein sozialer Ort und das im allerbesten Sinne
Großeltern schauen zu, während die Enkel ihre ersten Schwünge machen. Man kennt sich, man grüßt sich, man bleibt – oft länger als geplant. In einer Zeit, in der vieles größer, schneller und anonymer wird, bleibt hier alles menschlich. Auch andernorts in Tirol kämpfen kleine Skigebiete ums Überleben. Das Muster ist ähnlich: Wo Gemeinden Verantwortung übernehmen, bleiben diese Orte lebendig. Die Schneeberglifte Thiersee stehen damit exemplarisch für einen stillen Trend – weg vom Größenwahn, hin zu regionalen Lösungen.
Ein Weg „made in Tirol“ mit großer Signalwirkung
Die Debatte über Klimawandel und Wintersport ist real und notwendig. Doch sie darf nicht dazu führen, dass gerade jene Angebote verschwinden, die am wenigsten verbrauchen und am meisten bedeuten.
Denn wenn ein Kind hier nicht mehr Skifahren lernt, wird es das vielleicht nie tun. Dann fehlt nicht nur ein Lift. Dann fehlt ein Stück Alltag. Ein Stück Heimat. Ein Stück Winter. Manchmal zeigt sich der Wert einer Entscheidung nicht in Zahlen – sondern im Lachen der kleinen Skifahrer am Hang.
