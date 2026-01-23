Vor Aus gerettet: Kleiner Lift, große Bedeutung

Drei Männer, die nicht loslassen wollten

In dieser Phase traten drei Männer in den Vordergrund, die keine Investoren sind und keine großen Visionen verkauften: Markus Panzl, Martin Mairhofer und Sebastian Kröll. Sie sind Thierseer – und sie wollten nicht akzeptieren, dass mit einem Lift auch all das verschwindet, was sich nicht in Zahlen fassen lässt: erste Schwünge im Schnee, Schulskikurse, das winterliche Nachmittagsritual ganzer Familien. Bereits zwischen 2016 und 2018 hatten sie das Skigebiet schon einmal vor dem Aus bewahrt. 2024 wurde klar: Ein großes Ausbauprojekt ist nicht finanzierbar.