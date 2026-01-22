Waitz: „Handel muss auf Augenhöhe stattfinden“

Nach über 25 Jahren teils geheimer Verhandlungen gerät das EU-Mercosur-Abkommen massiv unter Druck. Das Europäische Parlament will dem Deal nicht zustimmen, bevor der Europäische Gerichtshof das Abkommen geprüft hat. Grünen EU-Abgeordneter Thomas Waitz warnt im krone.tv Interview eindringlich vor den Folgen – für Bauern, Standards und die Versorgungssicherheit Europas.