Grausamer Mord, Treffen in Davos und Rollenbilder

Ein Verbrechen, das sprachlos macht: In Linz ist ein 49-jähriger Immobilienmakler in seiner eigenen Wohnung gefesselt und brutal getötet worden. Die Tat wirft viele Fragen auf und die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Und: Mit Hochspannung wird US-Präsident Donald Trump heute in der Schweiz erwartet, wo er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sprechen soll. Außerdem: Der Entscheidungsprozess bei den Tiroler Schützen ist abgeschlossen: Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.