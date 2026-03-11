„KRONE ZU MITTAG“

ORF-Turbulenzen, Katzen- GPS-Tracker und Unfälle

Krone zu Mittag
11.03.2026 13:45
0 Kommentare

ORF im Umbruch: Nach dem Rücktritt von Roland Weißmann liegt die Macht nun bei der Generaldirektorin – der Stiftungsrat gab heute Einblicke in die Hintergründe und die kommenden Entscheidungen. Und: Ein Forschungsprojekt will genau das herausfinden und sucht 25 Samtpfoten, die mit GPS-Tracker auf wissenschaftliche Mission gehen. Außerdem: Langsam vorgehen, auf Sicherheit achten und den Helm nicht vergessen – das schützt vor Verletzungen. Die Bilanz der Skisaison zeigt aber, wie ernst das Thema ist: Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.

Weitere Videos
„Krone zu Mittag“
ORF-Spitze: Wer folgt als Generaldirektor?
Krone zu Mittag
„Krone zu Mittag“
Weissmann verlässt ORF ++ Babler wieder gewählt
krone.tv
„KRONE ZU MITTAG“
Cosmó tanzt im Studio ++ Streit wegen Ramadan
Krone zu Mittag
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf