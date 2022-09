Polizei vereitelt Banküberfall in letzter Sekunde

In voller Maskierung ist ein 44-Jähriger nahe einer Bankfiliale in Michelhausen (Niederösterreich) in seinem Auto festgenommen worden. Der Wiener Neustädter gestand der Landespolizeidirektion zufolge, dass er einen Überfall verüben wollte. Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes ergaben zudem, dass gegen den Mann wegen Vermögens- und Eigentumsdelikten ein Europäischer Haftbefehl aus Italien besteht.