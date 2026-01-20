Räuber sticht mit Messer auf Mann ein: Haft fix!

Der Täter flüchtete nach dem blutigen Überfall im Bezirk Krems mit wertvollen Uhren. Er schmuggelte auch Drogen – für seine zahlreichen Straftaten fasst er 16 Jahre Haft aus.
Diesen Tag wird ein 67-Jähriger wohl niemals vergessen. Am 24. November 2024 drang ein Unbekannter in seine Wohnung in Brunnkirchen im Bezirk Krems ein, bedrohte den Mann und stach schließlich zu. Mehrmals. Das Opfer wurde durch die Messerstiche im Brustbereich lebensgefährlich verletzt.
Nur eine Notoperation im Uniklinikum St. Pölten konnte sein Leben retten. Der Täter suchte indes mit reicher Beute in Form wertvoller Armbanduhren das Weite. Ermittlern der Raubgruppe des Landeskriminalamtes NÖ gelang es, den Räuber rasch auszuforschen. Nur einen Tag später klickten für den damals 26-jährigen Wiener die Handschellen. Damit nicht genug, denn der Kriminelle hatte bereits mehrere Straftaten begangen.
Gefährliche Drohung in Wien
Im Zuge der Ermittlungen konnte ihm auch der Diebstahl vier weiterer hochpreisiger Armbanduhren im Gesamtwert von rund 93.000 Euro nachgewiesen werden. Und auch eine gefährliche Drohung hatte er auf dem Kerbholz. Der damals 26-Jährige hatte im Zuge einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Wien eine Waffe gezückt. Im Auto des Mannes wurden dann auch noch etwa 900 Gramm Kokain sowie jede Menge Bargeld sichergestellt.
Schließlich wurden dem Wiener auch der Schmuggel und die Weitergabe von rund zehn Kilogramm Kokain sowie weiterer Drogen im Wert von mehr als einer halben Million Euro nachgewiesen. Der Mann wurde am Landesgericht Krems zu 16 Jahren Haft verurteilt. Einer seiner Auftraggeber fasste neun Jahre Gefängnis aus. Nicht rechtskräftig.
