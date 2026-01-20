Horror am Grenzübergang ++ Aurora über den Alpen

Am Sonntag machten Reisende im Nordburgenland einen schrecklichen Fund: Ein totes neugeborenes Mädchen lag beim Grenzübergang Nickelsdorf. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Und: Von der Nordsee bis in die Alpen färbte sich der Nachthimmel rot und grün: Ein seltener Sonnensturm ließ in weiten Teilen Deutschlands spektakuläre Polarlichter aufleuchten. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News, am 20. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
