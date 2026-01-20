Verpflichtende Milizübung, Promi-Spross packt aus

Ich bin Jana Pasching und in wenigen Augenblicken für Sie da. Österreichs Wehrdienst könnte bald länger dauern: Eine Expertenkommission empfiehlt neue Modelle UND: Promi-Spross Brooklyn Beckham ließ gestern auf Instagram die Bombe platzen und packte über seine berühmte Familie aus. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.