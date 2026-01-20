EU-Autokonzerne bremsen ihre Elektro-Pläne ein

Es geht zwar langfristig in Richtung E-Mobilität, aber die Umstellung werde länger als gedacht dauern, weil die Kunden nicht so mitziehen. „Ursprünglich rechnete man damit, dass bis 2030 schon 50 Prozent des Neuwagenmarktes vollelektrisch sein werden. Das wird aber mindestens bis 2035 dauern“, meint Markus Wildeis, Chef von Stellantis Österreich. Folge: Noch vor drei Jahren schaltete Stellantis ganz auf reine E-Mobilität um, doch der Markt machte nicht mit. Nun setzt man wieder auf Hybrid-Technik als kundenfreundliche Übergangslösung, etwa beim beliebten Fiat 500.