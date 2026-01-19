Tragödie im Großarltal ++ Zugunglück in Spanien

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Tage nach dem Lawinenunglück im Großarltal mit vier Todesopfern Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Und: In der Provinz Córdoba in Spanien sind am Sonntagabend zwei Züge mit mehr als 500 Passagieren entgleist. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 19. November, mit Stefana Madjarov.