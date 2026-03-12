Liza Minnelli: Ein Leben mitten im Showbusiness

Wer vom kunterbunten Leben der großen Liza Minnelli noch nicht alles weiß, der greift am besten zu ihren brandneuen Memoiren „Kids, Wait Till You Hear This!“, mit denen sie sich zu ihrem 80. Geburtstag beschenkt. Dort kommt auch ihre verrückte Seite sehr gut zum Vorschein. So beschreibt sie etwa, wie sie 1973 ihre Verlobung mit dem Komiker Peter Sellers verkündete, obwohl sie damals noch mit ihrem ersten Ehemann Peter Allen verheiratet war und mit Desi Arnaz Jr. verlobt.