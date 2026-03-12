Liza Minnelli: Ein Leben mitten im Showbusiness

Liza Minnelli wurde direkt in das Showbusiness hineingeboren und hat es mit jeder Pore inhaliert. Die Film- und Musikdiva steht für den Glanz der Traumfabrik, aber auch für Tiefen. Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag.
Wer vom kunterbunten Leben der großen Liza Minnelli noch nicht alles weiß, der greift am besten zu ihren brandneuen Memoiren „Kids, Wait Till You Hear This!“, mit denen sie sich zu ihrem 80. Geburtstag beschenkt. Dort kommt auch ihre verrückte Seite sehr gut zum Vorschein. So beschreibt sie etwa, wie sie 1973 ihre Verlobung mit dem Komiker Peter Sellers verkündete, obwohl sie damals noch mit ihrem ersten Ehemann Peter Allen verheiratet war und mit Desi Arnaz Jr. verlobt.
Schräg, aber nicht ungewöhnlich für die Diva, die als Tochter der großen Judy Garland das Showbusiness schon in der Wiege erlebte. Frank Sinatra war ihr Nennonkel, Charles Aznavour musikalischer Partner und Mia Farrow ihre beste Jugendfreundin. Ihre famose Verkörperung der Sally Bowles im Kult-Musical „Cabaret“ brachte ihr einen Oscar ein, für ihre Rolle in „Pookie“ war sie drei Jahre davor schon nominiert.
Minnelli war schon immer ein künstlerisches Multitalent und überzeugte als Sängerin genauso wie am Broadway. Die Kalifornierin war ein „Nepo-Baby“, bevor es diesen Begriff überhaupt gab – Mutter Garland war gar eifersüchtig auf ihre Tochter, weil sie nie in einer New Yorker Musical-Produktion auftreten durfte.
Eine jahrelange Alkohol- und Drogensucht führte 2003 zum öffentlichen Zusammenbruch in ihrer Wahlheimat New York. Heute meidet sie das Rampenlicht und lebt ruhig in L.A. – dem „alten Hollywood“ verleiht sie noch immer Glanz.
