17 Kilo Marihuana angebaut: Südoststeirer flog auf

Mit 6,5 Kilo Marihuana und 330 Stück LSD wurde der arbeitslose Mann aus der Steiermark von der Polizei festgenommen. Nach einem Mittäter wird gefahndet.
Die Ermittlungen gegen einen 56-jährigen Südoststeirer laufen seit dem Herbst. Mehrere anonyme Schreiben an unterschiedliche Behörden brachten die Polizei auf die Spur des Mannes. Bei der Polizeiinspektion Feldbach erhärtete sich der Verdacht, dass der 56-Jährige mit dem illegalen Anbau und Konsum von Suchtmittel in Zusammenhang steht.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz führten Feldbacher Polizisten am vergangenen Freitag eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen durch. Der beschäftigungslose Mann zeigte sich geständig und kooperierte.
100 Marihuana-Pflanzen
Die Polizei stellte rund 6,5 Kilogramm Marihuana, 330 Stück LSD und sieben Gramm Kokain sicher. Im Obergeschoss des Hauses stießen Polizisten auf zwei kleinere sowie eine große Indoor-Aufzuchtanlage. Die insgesamt rund 100 Marihuana-Pflanzen standen bereits in Blüte und wurden sichergestellt. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen.
Seit 2021 Drogen verkauft
Der 56-Jährige zeigte sich zum illegalen Anbau von Suchtmittel umfassend geständig. Er soll seit September 2021 etwa 17 Kilogramm Marihuana gemeinsam mit einem langjährigen Freund (58) erzeugt haben. Die Drogen sollen sie zum Teil selbst konsumiert bzw. verkauft haben. Nach dem 58-Jährigen wird gefahndet. Außerdem ermittelt die Polizei wegen Verdachts des Sozialleistungsbetrugs des arbeitslosen 56-Jährigen. Sichergestellte Datenträger werden derzeit ausgewertet.
