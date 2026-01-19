17 Kilo Marihuana angebaut: Südoststeirer flog auf

Seit 2021 Drogen verkauft

Der 56-Jährige zeigte sich zum illegalen Anbau von Suchtmittel umfassend geständig. Er soll seit September 2021 etwa 17 Kilogramm Marihuana gemeinsam mit einem langjährigen Freund (58) erzeugt haben. Die Drogen sollen sie zum Teil selbst konsumiert bzw. verkauft haben. Nach dem 58-Jährigen wird gefahndet. Außerdem ermittelt die Polizei wegen Verdachts des Sozialleistungsbetrugs des arbeitslosen 56-Jährigen. Sichergestellte Datenträger werden derzeit ausgewertet.