„La Divina Comedia“: Ein Tanz durchs Fegefeuer

Und dieser Rest beginnt bereits im Foyer. Dort geht der erste Teil des Abends, der den Todsünden gewidmet ist, über die Bühne: Neben der Feststiege lässt eine goldene Hand Betrug und Verrat als Marionetten tanzen. Beim Infostand quält sich die Habgier in spießige Goldschuhe. Die Habgier verschlingt sich im Café Stolz quasi selbst. Und auch Wollust, Zorn und Gewalt spuken zu mythischen Chorklängen wie ein Mix aus glamourösen Zombies (auch die Kostüme stammen von der Regisseurin) und bewegten Skulpturen durch die Besucherschar.