In Istanbul

Video zeigt: Paketbombe explodiert in Lobby

Videos
17.01.2026 17:00
0 Kommentare

In Istanbul soll ein Mann soll einen selbst gebauten Sprengsatz in einer Sendung an den Arbeitsplatz eines Kontrahenten verschickt haben. Beim Öffnen des Pakets kam es zur Explosion, drei Personen wurden verletzt. Ein Video zeigt die Detonation

Folgen Sie uns auf