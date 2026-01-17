Schmierfinken besprühten Fassaden und Tiefgarage

Sowohl in Wattens als auch im Ötztal-Bahnhof in Tirol besprühten mehrere bislang Unbekannte mehrere Gebäude mit Graffitis. Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung einer dreiköpfigen Gruppe. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise.
Mehrere Schmierereien hinterließen zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Ötztal-Bahnhof. Das Duo beschmierte insgesamt fünf Objekte mit Graffitis. Die Polizei ermittelt bereits.
Bereits am Tag zuvor sorgten wohl drei Jugendliche für Aufsehen in Wattens. Die Polizei wurde wegen mehrerer Graffitis im Rettlsteinerweg beordert. Dort wurden mehrere Hausfassaden, Betonwände sowie eine Tiefgarage beschmiert.
Ein politischer oder sonstiger relevanter Hintergrund konnte nicht erkannt werden.
Die Polizei
„Ein politischer oder sonstiger relevanter Hintergrund konnte nicht erkannt werden“, heißt es seitens der Ermittler. Die Tiefgarage sei versperrt, der Zutritt der Täter sei derzeit unbekannt. Wie hoch der Schaden ist, ist ebenfalls nicht klar.
Einen Hinweis auf die möglichen Täter gibt es dennoch. Die Mutter einer Schülerin gab an, dass ihre Tochter drei Jugendliche im Bereich der Graffitis wahrgenommen habe. Einer davon hätte eine Sprühflasche bei sich. Bei den Verdächtigen dürfte es sich um Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren handeln. Eine Fahndung verlief negativ.
Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung des Trios:
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wattens unter Tel.: 059133- 7128
