80-mal wegen Drogen im Spital ++ Fußfessel

ÖVP, SPÖ und Grüne einigen sich über Gefährder-Fußfessel. Außerdem: Fast 80-mal landete ein Mädchen innerhalb von nur drei Jahren in Oberösterreich in der Kinderklinik bzw. in der Jugendpsychiatrie. 60-mal davon vollgepumpt mit Drogen. Die Krone News werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.