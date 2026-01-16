Teures Heizen und mehr junge Drogenkonsumenten

79 Mal landete ein Mädchen innerhalb von nur drei Jahren in Oberösterreich in der Kinderklinik oder Jugendpsychiatrie – 60 Mal davon unter Drogen. Die Zahl junger Konsumenten wächst alarmierend. UND: Der diesjährige Winter lässt die Energiepreise steigen. Viele drehen die Heizung höher und fragen sich mit mulmigem Gefühl: Kann ich mir das noch leisten? Egal, ob Gas, Öl, Fernwärme, Pellets oder Wärmepumpe – für jedes Grad weniger zahlen wir mehr. Das und mehr Sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.