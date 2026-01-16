Super-G in Wengen
LIVE: It’s starting! Who will make the first mark?
The men's Super-G is on the program in Wengen. The race is underway, and we are reporting live (ticker below).
Here is the live ticker:
Here are the interim results:
Good chances for the Austrian Ski Federation team
Based on the season so far, the Austrians have good chances today, with Vincent Kriechmayr finishing first and second in Beaver Creek and Copper Mountain, respectively, and Raphael Haaser finishing third twice. In addition, there was Schwarz's victory in Livigno.
Head coach Marko Pfeifer is counting on the technical skills of his protégés: "A Super-G has more turns and a greater radius." Daniel Hemetsberger also sees such races as promising. "It helps if you're a good skier. That's where our team's core competence lies!"
This article has been automatically translated,
read the original article here.
